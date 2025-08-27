DAX23.944 -0,4%ESt505.369 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
JENOPTIK im Blick

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagmittag tiefer

29.08.25 12:05 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 17,09 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
17,12 EUR -0,23 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 17,09 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 17,07 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,20 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 42.489 Aktien.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 70,86 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 19,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,368 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,16 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

