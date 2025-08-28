JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 17,24 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 17,24 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,19 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.041 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 40,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 16,71 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,368 EUR je JENOPTIK-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,16 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 254,80 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

JENOPTIK-Aktie unter Druck: Umsatz und Ergebnis bei JENOPTIK im ersten Halbjahr gesunken