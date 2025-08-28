DAX24.011 -0,1%ESt505.384 -0,2%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1666 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.409 -0,3%
Notierung im Fokus

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit Kurseinbußen

29.08.25 09:25 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 17,24 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
17,45 EUR 0,10 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 17,24 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,19 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.041 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 40,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 16,71 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,368 EUR je JENOPTIK-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,16 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 254,80 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
