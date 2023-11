JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 24,72 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 24,72 EUR. Bei 24,76 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.629 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 34,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 23,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,33 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 263,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 238,69 EUR eingefahren.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags schwächer

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen