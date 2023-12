JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 28,44 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 14:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 28,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 28,56 EUR. Bei 28,40 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,44 EUR. Bisher wurden heute 30.194 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 14,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 42,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 263,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 238,69 EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. JENOPTIK dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2025 präsentieren.

