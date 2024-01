JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK büßt am Dienstagnachmittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 28,54 EUR.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 28,54 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,44 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 29,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.943 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,36 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 30,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent auf 263,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

