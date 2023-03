JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Mittag

Um 11:45 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 31,58 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.837 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 18,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 71,26 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,29 EUR.

Am 10.08.2022 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 238,69 EUR – ein Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 219,95 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

