JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 26,68 EUR nach.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 26,68 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 26,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.930 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 23,39 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 25,19 Prozent sinken.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,403 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 256,15 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 234,06 Mio. EUR umsetzen können.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 präsentieren. Am 07.08.2025 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,75 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

