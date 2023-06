JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

Kurs der JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 30,82 EUR.

Mit einem Kurs von 30,82 EUR zeigte sich die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel um 09:03 Uhr kaum verändert. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,02 EUR an. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,72 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 31,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.469 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 33,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,24 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,44 EUR ab. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 40,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 11.05.2023. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,47 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 234,06 EUR im Vergleich zu 219,95 EUR im Vorjahresquartal.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

