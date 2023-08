JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Vormittag zu

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 09:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 805 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 20,08 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,44 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,00 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 234,06 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 238,69 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte JENOPTIK am 09.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

