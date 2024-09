JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 27,54 EUR ab.

Um 11:37 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 27,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,52 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,54 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 11.472 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 11,56 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,404 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,67 EUR aus.

Am 09.08.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 284,66 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

