JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Mittag kräftig

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,6 Prozent auf 21,82 EUR.

Um 11:43 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 21,82 EUR nach oben. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,06 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 51.681 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,89 Prozent. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Abschläge von 8,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,94 Prozent auf 234,06 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 238,69 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 12.11.2024.

