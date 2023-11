JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 24,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 24,68 EUR. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 24,64 EUR. Bei 24,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 41.830 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 35,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 263,80 EUR im Vergleich zu 238,69 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 26.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags schwächer

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingebracht