JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tritt am Vormittag auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der JENOPTIK-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 24,74 EUR.

Mit einem Wert von 24,74 EUR bewegte sich die JENOPTIK-Aktie um 09:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 24,74 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 24,74 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 207 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,84 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2023 Kursverluste bis auf 19,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 23,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 263,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 238,69 EUR erwirtschaftet worden.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

