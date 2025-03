JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag im Minusbereich

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 19,11 EUR abwärts.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 19,11 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 18,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,32 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 176.626 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,29 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,98 EUR. Dieser Wert wurde am 31.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,414 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,37 EUR an.

Am 25.03.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 300,67 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,12 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte JENOPTIK am 13.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 01.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt letztendlich ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags in Rot