JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 19,21 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 2,6 Prozent auf 19,21 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,90 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,32 EUR. Bisher wurden heute 372.250 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 30,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 58,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2025 Kursverluste bis auf 18,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 1,61 Prozent Luft nach unten.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,414 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,37 EUR.

Am 25.03.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 300,67 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 297,33 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 01.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,59 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

