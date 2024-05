JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag im Plus

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 27,44 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 27,44 EUR. Bei 27,46 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 26,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.155 JENOPTIK-Aktien.

Am 17.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 16,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Abschläge von 27,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,403 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 256,15 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 234,06 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

