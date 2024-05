JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 26,98 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 26,98 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 26,80 EUR. Bei 26,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.015 JENOPTIK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,92 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2023. Mit einem Zuwachs von 22,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,403 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 08.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,15 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,06 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 09.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,75 EUR je Aktie aus.

