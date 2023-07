JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagnachmittag höher

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 29,30 EUR.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 29,30 EUR zu. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,34 EUR zu. Mit einem Wert von 29,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 13.630 Aktien.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 13,86 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 18,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 37,06 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,00 EUR.

Am 11.05.2023 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,47 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 234,06 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 219,95 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte JENOPTIK die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

