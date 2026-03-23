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Jenoptik findet neuen Chef - Dorfner übernimmt spätestens im Oktober

24.03.26 16:23 Uhr

JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern JENOPTIK hat einen Nachfolger für den vorzeitig ausgeschiedenen Ex-Chef Stefan Traeger gefunden. Dominic Dorfner werde spätestens am 1. Oktober den Vorstandsvorsitz übernehmen, teilte das MDAX-Unternehmen am Dienstag im Anschluss an einen Beschluss des Aufsichtsrates mit. Dorfner kommt vom Halbleiterhersteller Semikron Danfoss, wo er Unternehmenschef ist. Ende November hatte Jenoptik mitgeteilt, dass Vorgänger Traeger Mitte Februar sein Amt niederlegen werde, in der Zwischenzeit hat auch der ehemalige Aufsichtsratschef Matthias Wierlacher Ende Dezember Jenoptik verlassen./men/jha/

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13.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
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18.02.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
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13.02.2026JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
30.01.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
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20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
13.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
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22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
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