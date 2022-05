Jenoptik legt Zahlen für erstes Quartal vor

Aktien in diesem Artikel Indizes in diesem Artikel SDAX 12.735,6

JENA (dpa-AFX) - Der Thüringer Technologiekonzern JENOPTIK legt am Mittwoch (9.30 Uhr) in einer Webkonferenz Zahlen für das erste Quartal 2022 vor. Das im SDax gelistete (SDAX) Unternehmen erwartet in diesem Jahr erneut ein Wachstum. Der Jenoptik-Konzern beschäftigt rund 4500 Mitarbeiter. Er hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 895,7 Millionen Euro gemacht - fast 17 Prozent mehr als im Jahr zuvor./jab/DP/zb