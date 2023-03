Jenoptik stellt Bilanz für Geschäftsjahr 2022 vor

Aktien in diesem Artikel

JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand der börsennotierten JENOPTIK AG zieht einen Strich unter das Geschäftsjahr 2022. Die Zahlen werden am Mittwoch (11.00 Uhr) in Jena vorgelegt. Nach vorläufigen Angaben erzielte der Thüringer Technologiekonzern ein kräftiges Umsatzplus auf rund 980 Millionen Euro. Erwartet worden waren 945 bis 960 Millionen Euro. Die Bestellungen für Laser, Optik und Automatisierungstechnik entwickelten sich positiv. Der Auftragseingang stieg im vergangenen Jahr um 27 Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro, so der Vorstand vorab. Der Jenoptik-Konzern beschäftigt nach eigenen Angaben rund 4400 Menschen, davon etwa 1500 in Jena. 2021 hatte der Umsatz des börsennotierten Unternehmens bei 751 Millionen Euro gelegen./rot/DP/zb