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Jenoptik überrascht mit höherer Dividende - Zuwächse in 2026 geplant

25.03.26 07:58 Uhr

JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern JENOPTIK will trotz eines Gewinnrückgangs seinen Aktionären für das Jahr 2025 eine höhere Dividende zahlen. Die Investoren sollen 40 Cent je Aktie erhalten und damit zwei Cent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch in Jena zur Vorlage seiner endgültigen Jahreszahlen mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer geringeren Dividende gerechnet. Unter dem Strich fiel der Gewinn um 21,2 Prozent auf 74,2 Millionen Euro. Jenoptik hatte bereits im Februar Eckdaten bekannt gegeben, die der Konzern nun bestätigte. Die Jahresziele 2026 konkretisierte das Unternehmen.

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Der Vorstand zeigte sich für das laufende Jahr zuversichtlich. Der Umsatz soll im einstelligen Prozentbereich zulegen. Davon sollen 19 bis 21 Prozent als operatives Ergebnis (Ebitda) hängen bleiben. 2025 hatte die Marge 18,4 Prozent betragen. Mit Zuwächsen rechnet das Unternehmen in den Kernmärkten Halbleiter, Medizintechnik, Messtechnik sowie Smart Mobility. Allerdings sei das laufende Geschäftsjahr unverändert durch hohe Marktunsicherheiten aufgrund von schwer abschätzbaren makroökonomischen und politischen Entwicklungen beeinflusst, warnte das Unternehmen./mne/stk

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Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
18.02.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026JENOPTIK BuyWarburg Research
13.02.2026JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
30.01.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
13.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

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