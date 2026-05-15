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Jeol präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

18.05.26 06:35 Uhr

Jeol hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 315,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 20,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jeol 395,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,44 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 7,75 Prozent auf 1,29 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,19 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.net

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