Jeremy Grantham warnt vor Absturz des S&P 500 - und empfiehlt diese Aktien als Schutz

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Jeglichen Hoffnungen auf einen baldigen Börsenwiederaufschwung erteilt der britische Altmeister Jeremy Grantham eine Absage. Vielmehr stehe dem S&P 500 noch ein Crash von insgesamt 40 Prozent bevor. Grantham fühlt sich erinnert an die Spekulationsblase von 2000. An drei Aktien in seinem Depot hält Grantham aber weiterhin fest - diese dürften auch in turbulenten Zeiten stabile Erträge abwerfen.