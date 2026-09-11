Jersey Mike s Subs A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

11.09.26 06:35 Uhr

Jersey Mike s Subs A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,19 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 208,0 Millionen USD – ein Plus von 10,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jersey Mike s Subs A 189,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net