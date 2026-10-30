Jersey Mike s Subs A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

30.10.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,0 Prozent auf 209,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 190,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Jersey Mike s Subs A lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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