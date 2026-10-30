Jersey Mike s Subs A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Jersey Mike s Subs A lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,0 Prozent auf 209,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 190,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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