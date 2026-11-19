JetAI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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JetAI hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
JetAI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -118,000 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 57,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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