Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 57,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

JetAI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -118,000 USD je Aktie gewesen.

JetAI hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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