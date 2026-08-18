Aixtron nach dem Rücksetzer: Bereit für den nächsten Schub?

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19.08.26 10:58 Uhr

Nach einer Kursvervielfachung hat die Aixtron-Aktie, wie viele andere Werte im Sektor, eine herbe Korrektur durchlaufen. Der Rebound deutet nun auf eine Bodenbildung hin - reicht sie als Basis für den nächsten Schub? Die Antwort gibt's am Samstag exklusiv im SmartCaps-Newsletter.

• Eine kommende Sonderstudie im SmartCaps-Newsletter analysiert die aktuelle Lage bei Aixtron und anderen KI-Aktien sowie die Aussichten auf einen weiteren Kursschub.

• Die Kurskorrektur wurde durch Übertreibung und Sorgen über eine mögliche Schuldenfalle bei der KI-Investitionswelle verursacht.

• Aixtron profitiert im laufenden Jahr stark vom KI-Investitionsboom, was zu einem Kursanstieg von über 260 % führte, gefolgt von einem 50-prozentigen Rückgang und einer anschließenden Erholung.

Aixtron zählt im laufenden Jahr zu den Topperformern, denn der Auftragseingang profitiert bereits deutlich vom KI-Investitionsboom - und dieser Trend könnte sich mit weiter steigender Dynamik fortsetzen. Entsprechend legte der Kurs gegenüber dem Jahresbeginn zwischenzeitlich um mehr als 260 Prozent zu, ehe vom Hoch aus ein Einbruch um 50 Prozent folgte. Seither hat sich die Aktie wieder etwas erholt, notiert aber noch weit unter ihren Höchstständen - ein Muster, das derzeit viele KI-Profiteure auf dem deutschen Kurszettel zeigen.

Ausgelöst wurde die Korrektur nicht allein von der vorangegangenen Kursübertreibung, sondern auch von der Sorge, dass die stark schuldenfinanzierte KI-Investitionswelle über kurz oder lang für Probleme und damit für einen Bruch in der Dynamik sorgen könnte.

Das Das erwartet dich in der Sonderstudie - kommenden Samstag exklusiv im SmartCaps-Newsletter:

Unsere Einordnung der aktuellen Lage bei Aixtron und weiteren KI-Profiteuren

Ob die Aktien auf dem aktuellen Kursniveau schon wieder attraktiv sind

Ob der nächste Kursschub bereits bevorsteht

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