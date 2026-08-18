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Aixtron nach dem Rücksetzer: Bereit für den nächsten Schub?

Aixtron nach dem Rücksetzer: Bereit für den nächsten Schub?

Nach einer Kursvervielfachung hat die Aixtron-Aktie, wie viele andere Werte im Sektor, eine herbe Korrektur durchlaufen. Der Rebound deutet nun auf eine Bodenbildung hin - reicht sie als Basis für den nächsten Schub? Die Antwort gibt's am Samstag exklusiv im SmartCaps-Newsletter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
38.38 EUR -0.31 EUR -0.80 %
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Aixtron zählt im laufenden Jahr zu den Topperformern, denn der Auftragseingang profitiert bereits deutlich vom KI-Investitionsboom - und dieser Trend könnte sich mit weiter steigender Dynamik fortsetzen. Entsprechend legte der Kurs gegenüber dem Jahresbeginn zwischenzeitlich um mehr als 260 Prozent zu, ehe vom Hoch aus ein Einbruch um 50 Prozent folgte. Seither hat sich die Aktie wieder etwas erholt, notiert aber noch weit unter ihren Höchstständen - ein Muster, das derzeit viele KI-Profiteure auf dem deutschen Kurszettel zeigen.

Ausgelöst wurde die Korrektur nicht allein von der vorangegangenen Kursübertreibung, sondern auch von der Sorge, dass die stark schuldenfinanzierte KI-Investitionswelle über kurz oder lang für Probleme und damit für einen Bruch in der Dynamik sorgen könnte.

Das Das erwartet dich in der Sonderstudie - kommenden Samstag exklusiv im SmartCaps-Newsletter:

  • Unsere Einordnung der aktuellen Lage bei Aixtron und weiteren KI-Profiteuren
  • Ob die Aktien auf dem aktuellen Kursniveau schon wieder attraktiv sind
  • Ob der nächste Kursschub bereits bevorsteht

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Bildquellen: SmartCaps, SmartCaps

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DatumRatingAnalyst
14.08.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 AIXTRON SE Halten DZ BANK
31.07.26 AIXTRON SE Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 AIXTRON SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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