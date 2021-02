Neue Ausgabe von uro am Sonntag

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 05/2021, ab Freitag, 5. Februar 2021, im Handel und natürlich auch digital

Themenauswahl

Titelstory: Kleine Champions, große Chancen

Außerordentliche Wachstumsund Renditechancen finden sich oft in der zweiten und dritten Börsenreihe: zehn Favoriten.

Biotech: Lust auf neue Mischungen

Der Erfolg kleiner Firmen wie Biontech weckt bei Biotechs die Übernahmefantasie.

TV-Aktien: In neuem Kostüm

TV-Unternehmen versuchen, Streamingdienste zu schlagen.

Gut für den Aktienkurs

Frauen in der Chefetage wirken sich positiv auf die Performance.

"Ein Vielfaches von Buffett"

Ex-Musikproduzent Jack White über seinen Erfolg als Anleger.

Silber im Fokus

Welche Folgen die Attacken des Internet-Traderschwarms haben.

Service: Welcher Broker zu Ihnen passt

15 Anbieter im Test - Teil 1: Wie es bei den Basics aussieht.

Aktie im Brennpunkt

Siemens Healthineers läuft sich warm für den DAX-Aufstieg.

Zertifikate: Nur eine kurze Freude

Sicherheit bleibt wichtig, trotz der Erfolge gegen Cyber-Kriminalität. Kopf der Woche: Jens Gerhardt Der Chef von Hanseyachts im großen Interview aus. Darauf setzen auch Fonds___________________________________________________

