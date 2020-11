Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Börsen in Rekord-Laune - 12 starke ETF-Investments für jeden Anlegertyp

€uro am Sonntag, Ausgabe 47/2020, ab Freitag, 20. November 2020, im Handel und ebenso digital



Börsen in Rekord-Laune: 12 starke ETF-Investments für jeden Anlegertyp

ETFs, die sogar ihren Index abhängen, die spannendsten Zukunftsthemen für eine Index-­anlage und Lösungen für ­Bequeme. Ein Best-of der Branche.

Hilfen für Solo-Selbstständige

Das Rettungspaket der Regierung erhitzt die Gemüter.

Das Jahr der Eule

EZB-Chefin Christine Lagarde spaltet die Ökonomen-Zunft.

Die Zeit wird knapp

Auch ohne Handelsabkommen zwischen EU und Briten sind Aktien von der Insel spannend.

Wochen der Superschnäppchen

Die Titel von US-Modekonzernen liegen auf dem Wühltisch. Eine Gelegenheit für Mutige.

Mächtige Wertschöpfer

Private-Equity-Firmen machen blendende Geschäfte. Wie Anleger daran mitverdienen können.

Nippon startet durch

Was die Aktienkurse in Japan neuerdings beflügelt.

Neuer Abschnitt

Martin Richenhagen stand 16 Jahre an der Spitze von AGCO, dem global agierenden Landmaschinenbauer aus den USA. Nun ist Schluss.

Neuer Dreh

Die Auswirkungen der Pandemie haben Nordex hart getroffen. Nun kommt der Windkraftanlagenbauer wieder in Schwung - und mit ihm die Aktie.

Aktie im Brennpunkt

Warum Onlinehändler Zooplus tierisch gute Aussichten hat.

Die Testsieger

Die nachhaltigsten Fondsanbieter im großen Qualitätscheck.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



