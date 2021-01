Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Die nächste Generation der Tech-Stars - Diese 8 Highflyer-Aktien sind die stärksten

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 02/2021, ab Freitag, 15. Januar 2021, im Handel und natürlich auch digital

Themenauswahl

Die nächste Generation der Tech-Stars: Diese 8 Highflyer-Aktien sind die stärksten

Mit Technologieaktien sind enorme Gewinne möglich. Diese neuen Favoriten stehen bereits in den Startlöchern.

Hui und Pfui

Deutschlands Wirtschaft wird sich spürbar beleben, glauben die führenden Ökonomen. Die Pandemie- Politik dagegen stößt auf harte Kritik.

Corona-Welle

Diese Sieben Small Caps könnten bald Medikamente gegen Covid-19 liefern.

Profitieren vom Kapitalbedarf

Auf Unternehmensanleihen setzen Anleger am besten mit Fonds. Die besten Produkte.

Mies und schlecht

Twitters Sperre von Donald Trump kam spät, und sie hatte an der Börse böse Folgen: Der Kurs stürzte ab. Wie es jetzt mit der Aktie weitergeht.

Ein knappes Gut

Wie Anleger von der Knappheit bei Sojabohnen profitieren.

240-Prozenter

Shop-Apotheke-Chef Stefan Feltens spricht über die Erfolgsstrategie des MDAX-Renners.

Wie weit der Kurs des DAX-Konzerns noch steigen kann.

Gut und böse

Kurzarbeit rettet viele Jobs in der Corona-Krise. Allerdings hat das Kurzarbeitergeld eine Kehrseite, die auch Selbstständige trifft.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



