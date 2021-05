Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Für den Neustart - 9 Überflieger-Aktien fürs Lockdown-Ende

€uro am Sonntag, Ausgabe 18/2021, ab Freitag, 7. Mai 2021, im Handel und natürlich auch digital

Für den Neustart - 9 Überflieger-Aktien fürs Lockdown-Ende

Europa steht im Kampf gegen die Pandemie vor dem Durchbruch. Welche Branchen durchstarten, welche Aktien gewinnen.

Wenn’s knapp wird

Die Autoindustrie giert gerade nicht nur nach Chips, sondern auch nach Palladium. Das Metall wird für Katalysatoren benötigt. Wie Anleger daran verdienen.

Wenn’s läuft

Mike Sievers führt seit einem Jahr die Telekom-Tochter T-Mobile US. In seiner Heimat ist der Konzern führend bei der 5G-Technologie. Was das bedeutet.

Tech-Star im zweiten Anlauf

Welche Fonds einst den 2000er-Crash überstanden und heute wieder glänzen.

Hochzins mit Cocos

Warum nachrangige Bankanleihen gerade so attraktiv sind.

Wer bei Impfschäden zahlt

Wer einspringt, wenn die Injektion der Gesundheit schadet.

Extraklasse oder nur extra teuer?

Premium-Girokonten im Test: Was sie bringen, was sie kosten.

Kopf der Woche: Klaus Kaldemorgen

Der Fondsmanager im großen Interview zum Zehnjährigen seines Fonds.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



