Neue Ausgabe von €uro am Sonntag: Mit 60 raus aus dem Job - So wird der Traum von der frühen Rente wahr

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 19/2021, ab Freitag, 13. Mai 2021, im Handel und natürlich auch digital

Themenauswahl

Mit 60 raus aus dem Job - So wird der Traum von der frühen Rente wahr

Wer vorzeitig in den Ruhestand gehen will, braucht Geld. €uro am Sonntag sagt, wie viel genau und woher es kommt.

Frische Milliarden

Biontech-Chef Ugur Sahin hat gut lachen: Der Umsatz im ersten Quartal war 74-mal so hoch wie im Vorjahreszeit­raum. Kann das einfach so weitergehen?

Mit chirurgischer Präzision

In den Krankenhäusern ist wieder Platz. Das macht das Thema Medizintechnik wieder spannend.

Das Geld liegt auf dem Acker

Die Preise für Weizen, Mais und Co steigen rasch. Potenzial findet sich in der Landwirtschaftstechnik.

Neue Helden

Wenn es um Kryptowährungen geht, war lange Zeit nur von Bitcoin die Rede. Jetzt sorgt Ether für Furore. Erlebt der Markt eine Trendwende?

Kopf der Woche: Stephan Sturm

Der Fresenius-Chef im großen Interview.

Alte Energie

Mit der Erholung der Weltwirtschaft ist Öl wieder gefragt. Der Preis kann noch weiter steigen. Wovon das abhängt, wie Anleger verdienen.





...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag