Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Neuer Schub für Sieger-Titel - Diese Top-Aktien starten durch

Neuer Schub für Sieger-Titel: Diese Top-Aktien starten durch

Die Börsen trotzen der unsicheren politischen Lage in den USA ebenso wie den zunehmenden Corona-Ängsten. Die Gründe.

Mit viel Frauenpower

Aus einem behäbigen Mischkonzern ist ein heimlicher Held des DAX geworden: Das verdankt Merck KGaA nicht zuletzt jener Frau, die Konzernchefin wird.

Stabilität in unruhigen Zeiten

Defensive Aktienfonds glänzen in der Baisse. Mit welchen Konzepten sie ins Rennen gehen.

Druck, sich neu zu erfinden

Die deutschen Autozulieferer stecken in einer Transformation. Wie die Lage derzeit aussieht.

Aktie im Brennpunkt

Der Immobilienriese Vonovia bleibt auch in der Pandemie auf Kurs.

Kaufmann greift an

Der Nemetschek-Chef über seine ehrgeizigen Pläne mit dem Softwarekonzern.

Mit neuen Chancen

Alphabet-Chef Sundar Pichai freut sich über das Comeback des Werbe­geschäfts auf den Platt­formen des Tech-Riesen. Der Aktienkurs reagiert.

Besser planen

Immobilienkäufer sparen mit diesen zehn Tipps Geld und Nerven.





