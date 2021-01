Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Top-Dividenden - diese Unternehmen schütten riesige Gewinne aus

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 03/2021, ab Freitag, 29. Januar 2021, im Handel und natürlich auch digital

Themenauswahl

Titelgeschichte: Neue Giganten, wankende Riesen

Im Corona-Jahr 2020 sind die Dividenden eingebrochen. Dennoch fließen weiter Milliarden an Aktionäre. Wer am besten zahlt.

Globale Kettenreaktion

Die Chemieindustrie muss in Europa einen Dämpfer verkraften, China aber treibt an.

MTU: "Verkraftbares Minus"

MTU-Chef Reiner Winkler über die Wege des Triebwerkherstellers durch die Krise - und hinaus.

Das Virus wegpiksen

Nicht nur bei der Bekämpfung von Covid-19 ist Israel innovativ, sondern auch in der Wirtschaft.

Fonds/ETFs: Mehr Lichtblicke

Wie Vermögensverwalter sich im Corona-Jahr geschlagen haben.

Service: Schwärmen für mehr Rendite

Was gute Crowdplattformen ausmacht, lesen Sie im Test.

Kopf der Woche: Boris Palmer

Der streitbare Tübinger OB im großen Interview.





...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag