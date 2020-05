Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Top-Performer - Mit diesen Fonds und ETFs gibt's Jahr für Jahr 17 Prozent

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 21/2020, ab Freitag, 22. Mai 2020, im Handel und natürlich auch digital

Themenauswahl

Krisenfeste Top-Performer: Jahr für Jahr 17 Prozent mit den stärksten Fonds und ETFs

Stabil in der Krise und langfristig erfolgreich: Wo ETFs und wo aktiv gelenkte Portfolios glänzen, welche empfehlenswert sind. Wir haben 4000 Titel für Sie getestet.

"Bloß keine Kaufprämien"

Führende Volkswirte üben Kritik an Corona-Hilfen für Konzerne.

Robust in der Krise

Die Corona-Pandemie betrifft deutsche Schlüsselbranchen unterschiedlich stark. Die Chemie etwa schlägt sich bislang ziemlich gut.

Auf festem Grund

Die Aktien von Baustoffherstellern trotzten schon früher Krisen. Das dürfte auch jetzt wieder gelingen.

Der Dividenden-Crash

Ein Drittel der deutschen Top-Konzerne senkt die Ausschüttung. Wo die Rendite sicher scheint.

Stark im Sturm

Anlagenbauer sind eigentlich besonders von den Folgen der Pandemie betroffen. Gea nicht. Was Chef Stefan Klebert besser macht.

Aktie voller Energie

Der Kurs stimmt bei Varta - vor allem auch strategisch. Wie Varta-Chef Herbert Schein den Batteriekonzern unter Strom setzt.

Penibel im Kleinen

Die Steuererklärung droht mal wieder. Wie Familien und Ruheständler ihr Geld ganz legal vorm Finanzamt retten können, zeigt die neue Steuer-Serie.

Opfer des Absturzes

Ein Frühwarnindikator für Bonuszertifikate.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag