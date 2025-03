Jetzt wird verhandelt

US-Arbeitsmarkt verliert an Schwung

Sondierungen bringen Ergebnis

Ukraine und USA verhandeln

Am US-Arbeitsmarkt wurden im Februar 151.000 Stellen geschaffen. Diese Zahl lag in der Mitte der Expertenschätzungen. Wir werten sie aber als Enttäuschung, denn eine von uns erwartete Gegenbewegung auf den wegen schlechten Wetters geringen Stellenaufbau im Januar blieb aus. Auch die Personalabbaupläne in der Bundesverwaltung zeigen erste Folgen. Dort nahm die Beschäftigung um 10.000 Stellen ab. Wir sehen die US-Wirtschaft zwar nicht in eine Rezession abgleiten, aber die Marktteilnehmer werden nach diesen Zahlen wohl weiter darauf spekulieren. Der Euro hielt sich auf dem erhöhten Niveau, getrieben vom sinkenden Renditevorsprung der USA am Anleihemarkt. Die Wall Street erholte sich von Anfangsverlusten, der S&P 500 legte 0,6 % auf 5.770 Punkte zu. Dennoch blieb es mit -3,1 % die schwächste Woche seit September 2024. Die von der Trump-Administration betriebene Zerstörung des Vertrauens in die USA zeigt offenbar Wirkung. In Washington geht es zunächst mal wieder um den Staatshaushalt. Bringt das Weiße Haus nicht alle Abgeordneten auf Linie, steht der nächste Shutdown unmittelbar bevor.In dieser Woche sollen die Koalitionsverhandlungen zwischen Unionsparteien und SPD beginnen. Das am Samstag vorgelegte Sondierungspapier sieht unter anderem eine Einkommensteuerreform, Industriepolitik, Strompreissenkungen und eine Verschärfung der Migrationspolitik vor. Die Sicherung des Rentenniveaus, eine perspektivische Erhöhung des Mindestlohns und die Verlängerung der Mietpreisbremse zeigen die Handschrift der SPD. Vorab soll der alte Bundestag mit verfassungsändernder Mehrheit die Schuldenbremse modifizieren und riesige Sondertöpfe genehmigen, aus denen die Wiederaufrüstung und die Sanierung der Infrastrukturen bezahlt werden. Hierzu ist allerdings die Zustimmung der Grünen notwendig, aus deren Reihen bereits Kritik am Sondierungspapier geäußert wurde. Angesichts der wachsenden Bedrohung durch das aggressiv-revisionistische Russland bleibt den Parteien der demokratischen Mitte aber wohl kaum etwas anderes übrig, als die Schuldenbremse zu modifizieren. Die Aktienmärkte sehen hierin die Chance auf einen neuen Boom für Europas Unternehmen. Der DAX rückte im Wochenvergleich um 2,1 % vor, obwohl er am Freitag 1,8 % auf 23.009 Punkte abgab.Die Welt schaut in der neuen Woche nach Saudi-Arabien, wo ab Dienstag Verhandlungen zwischen Vertretern Kyjiws und Washingtons beginnen sollen. Das Weiße Haus hat der Ukraine im Vorfeld nahezu sämtliche Unterstützung entzogen, um sie zur Unterwerfung unter Russland zu zwingen. Donald Trump hält einen Verlust der ukrainischen Unabhängigkeit für möglich. Von denjenigen, die bislang als Unterstützer der Ukraine galten, war kein Widerstand zu spüren, etwa von Außenminister Marco Rubio, der die US-Delegation anführen soll. Unterdessen beginnt Russland gemeinsam mit dem Iran und China Seemanöver vor der Arabischen Halbinsel, während in Rumänien der prorussische Kandidat von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen wurde. Kanada erhält einen neuen Premierminister. Der ehemalige Notenbanker Mark Carney bekam von den Mitgliedern der Liberalen Partei die meisten Stimmen und könnte auch in der bald fälligen Parlamentswahl von der Anti-US-Stimmung profitieren, ausgelöst durch Trumps Übergriffigkeit gegenüber dem nördlichen Nachbarn.