JHT Design A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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JHT Design A lud am 24.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,81 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,580 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 400,0 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 129,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 174,2 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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