Jiangsu Bioperfectus Technologies A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Jiangsu Bioperfectus Technologies A lud am 24.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz lag bei 81,5 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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