Jiangsu Financial Leasing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

28.10.26 06:35 Uhr

Jiangsu Financial Leasing lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Financial Leasing im vergangenen Quartal 2,72 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Financial Leasing 2,38 Milliarden CNY umsetzen können.

Experten hatten einen Gewinn von 0,170 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1,83 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.net