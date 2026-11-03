Jiangsu Hanbon Science and Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Jiangsu Hanbon Science and Technology A äußerte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 0,17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Hanbon Science and Technology A 0,080 CNY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Jiangsu Hanbon Science and Technology A 202,0 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 157,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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