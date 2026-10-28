Jiangsu HSC New Energy Materials A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Jiangsu HSC New Energy Materials A veröffentlichte am 25.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 2,02 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu HSC New Energy Materials A -0,200 CNY je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangsu HSC New Energy Materials A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 259,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 677,6 Millionen CNY im Vergleich zu 188,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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