Jiangsu HSC New Energy Materials A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

28.10.26 06:35 Uhr

Jiangsu HSC New Energy Materials A veröffentlichte am 25.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,02 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu HSC New Energy Materials A -0,200 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangsu HSC New Energy Materials A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 259,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 677,6 Millionen CNY im Vergleich zu 188,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net