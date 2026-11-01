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Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd (A)
31.43 CNY 0.93 CNY 3.05 %
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Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,93 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,23 Milliarden CNY ausgewiesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,300 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,97 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion Finanzen.net

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