Jiangsu Safety Wire Rope veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

03.11.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Safety Wire Rope mit einem Umsatz von insgesamt 287,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 541,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 46,99 Prozent verringert.

Jiangsu Safety Wire Rope vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Jiangsu Safety Wire Rope hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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