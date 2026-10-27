Jiangsu Xiehe Electronic A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Jiangsu Xiehe Electronic A hat am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Jiangsu Xiehe Electronic A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 CNY je Aktie gewesen.
Jiangsu Xiehe Electronic A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 282,4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 266,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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