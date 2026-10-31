Jiangsu Xihua New Energy Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Jiangsu Xihua New Energy Technology A veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,01 CNY gegenüber 0,140 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 200,6 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 370,4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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