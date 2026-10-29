Jiangyin Huaxin Precision Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Jiangyin Huaxin Precision Technology A äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Jiangyin Huaxin Precision Technology A im vergangenen Quartal 448,8 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangyin Huaxin Precision Technology A 412,9 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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