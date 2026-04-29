Jiangyin Huaxin Precision Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Jiangyin Huaxin Precision Technology A hat am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 CNY erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,40 Prozent auf 323,3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 382,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net