Jiayin Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiayin Group A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 55,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 109,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 244,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Jiayin Group A hat am 23.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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