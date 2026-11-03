Jilin Joinature Polymer A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Jilin Joinature Polymer A hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jilin Joinature Polymer A ein Ergebnis je Aktie von 0,030 CNY vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 97,8 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,8 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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