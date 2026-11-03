Jilin Joinature Polymer A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

03.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 97,8 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,8 Millionen CNY in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jilin Joinature Polymer A ein Ergebnis je Aktie von 0,030 CNY vermeldet.

Jilin Joinature Polymer A hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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